Dans une nouvelle vidéo sur sa page Instagram, Patrick Mouratoglou a encensé l’at­trac­tion du moment sur le circuit, Carlos Alcaraz, à qui il ne trouve « aucune faiblesse ». L’entraîneur fran­çais a aussi donné son avis sur les compa­rai­sons entre le jeune espa­gnol et Rafael Nadal au cours d’un argu­men­taire très intéressant.

« Je comprends tota­le­ment la compa­raison avec Rafa. Premièrement ils sont tous les deux espa­gnols, deuxiè­me­ment ils sont tous les deux des joueurs ultra physiques. Troisièmement, ils sont incroyables menta­le­ment, tous les deux. C’est déjà beau­coup. Je pense qu’ils ont le même style de jeu. Je parle du Rafa de main­te­nant, pas du Rafa à l’âge d’Alcaraz. Il jouait complè­te­ment diffé­rem­ment, bien plus loin derrière sa ligne de fond, avec de longs échanges. Maintenant il est plus agressif, je dirais qu’Alcaraz est la version moderne de Rafa. Je pense que c’est plus juste de dire ça parce que main­te­nant il reste plus près de la ligne de fond, il est plus agressif. Après il y’a beau­coup de diffé­rences aussi. Il y a un droi­tier et un gaucher et ça fait une grosse diffé­rence. La tech­nique de Rafa est unique et je dirais celle de Carlos est un peu plus clas­sique. Quand tu les regardes jouer on ne dirait pas qu’ils sont pareil mais en termes de qualités il y a des simi­li­tudes et dans le style de jeu aussi », a analysé Mouratoglou.