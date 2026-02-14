S’il a déjà beau­coup fait parler de lui ces dernières semaines avoir énervé Jo‐Wilfried Tsonga, poussé Rafael Nadal à réagir et taclé Boris Becker suite à ses propos concer­nant le niveau du Big 3 comparé à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Patrick Mouratoglou continue de distiller ses avis tran­chés sur les réseaux sociaux. L’entraîneur fran­çais a cette fois décidé de livrer une analyse technique.

« Si vous voulez comprendre la diffé­rence entre les meilleurs et les autres, observez où ils frappent la balle. Pendant l’Open d’Australie, alors que je commen­tais les matchs en direct sur Twitch, une chose m’est apparue comme une évidence : les meilleurs joueurs du monde frappent la balle très tôt. Carlos Alcaraz le fait. Jannik Sinner le fait. Novak Djokovic le fait, en parti­cu­lier sur son revers. Roger Federer le faisait incroya­ble­ment bien. Ils avancent. Et cela change tout. Lorsque vous avancez vers la balle, votre poids corporel se trans­fère natu­rel­le­ment vers l’avant. Cela vous donne plus de puis­sance et plus de contrôle en même temps. La pire chose que vous puis­siez faire est de laisser votre poids corporel tomber sur le côté pendant que vous frappez. C’est à ce moment‐là que vous perdez à la fois le contrôle et la puis­sance. J’ai toujours encou­ragé mes joueurs à prendre l’ha­bi­tude d’avancer. Car même gagner un demi‐mètre sur le court fait toute la diffé­rence. L’un d’entre vous m’a demandé : ‘Quand j’avance pendant mes matchs amateurs, mon adver­saire me met un coup gagnant Qu’est‐ce que je fais de mal ?’ C’est une erreur très courante. Les joueurs qui ne sont pas habi­tués à avancer ont soudai­ne­ment l’im­pres­sion qu’ils doivent en faire plus. Frapper plus à plat. Frapper plus fort. Prendre plus de risques. Non. Pas du tout. Lorsque vous avancez dans le court, vous devez jouer exac­te­ment de la même manière que si vous étiez derrière la ligne de fond. Vous n’avez pas besoin d’en faire trop. Si votre adver­saire met un coup gagnant, c’est souvent parce que votre balle est trop courte. Mais une balle rapide et profonde est extrê­me­ment diffi­cile à gérer pour n’im­porte qui, quel que soit son niveau. »