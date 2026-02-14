S’il a déjà beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines avoir énervé Jo‐Wilfried Tsonga, poussé Rafael Nadal à réagir et taclé Boris Becker suite à ses propos concernant le niveau du Big 3 comparé à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Patrick Mouratoglou continue de distiller ses avis tranchés sur les réseaux sociaux. L’entraîneur français a cette fois décidé de livrer une analyse technique.
« Si vous voulez comprendre la différence entre les meilleurs et les autres, observez où ils frappent la balle. Pendant l’Open d’Australie, alors que je commentais les matchs en direct sur Twitch, une chose m’est apparue comme une évidence : les meilleurs joueurs du monde frappent la balle très tôt. Carlos Alcaraz le fait. Jannik Sinner le fait. Novak Djokovic le fait, en particulier sur son revers. Roger Federer le faisait incroyablement bien. Ils avancent. Et cela change tout. Lorsque vous avancez vers la balle, votre poids corporel se transfère naturellement vers l’avant. Cela vous donne plus de puissance et plus de contrôle en même temps. La pire chose que vous puissiez faire est de laisser votre poids corporel tomber sur le côté pendant que vous frappez. C’est à ce moment‐là que vous perdez à la fois le contrôle et la puissance. J’ai toujours encouragé mes joueurs à prendre l’habitude d’avancer. Car même gagner un demi‐mètre sur le court fait toute la différence. L’un d’entre vous m’a demandé : ‘Quand j’avance pendant mes matchs amateurs, mon adversaire me met un coup gagnant Qu’est‐ce que je fais de mal ?’ C’est une erreur très courante. Les joueurs qui ne sont pas habitués à avancer ont soudainement l’impression qu’ils doivent en faire plus. Frapper plus à plat. Frapper plus fort. Prendre plus de risques. Non. Pas du tout. Lorsque vous avancez dans le court, vous devez jouer exactement de la même manière que si vous étiez derrière la ligne de fond. Vous n’avez pas besoin d’en faire trop. Si votre adversaire met un coup gagnant, c’est souvent parce que votre balle est trop courte. Mais une balle rapide et profonde est extrêmement difficile à gérer pour n’importe qui, quel que soit son niveau. »
Publié le samedi 14 février 2026 à 19:08