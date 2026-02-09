Egérie des passionnés, notamment grâce à des vidéos de conseils toujours plébiscitées par les fans, Patrick Mouratoglou vit très mal son absence sur le circuit. Si sa passion est le tennis, son vrai kiff est d’entrainer et d’être dans une player box pour conseiller son « poulain ». Or l’écurie reste vide depuis sa séparation avec Naomi Osaka.
🔴 OFFICIEL ! Naomi Osaka annonce la fin de sa collaboration avec Patrick Mouratoglou. ❌🇯🇵🇫🇷— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) July 27, 2025
🗣️ « Merci Patrick, c’était une expérience formidable d’apprendre avec toi. Je ne te souhaite que le meilleur. » pic.twitter.com/Ey7zu41VTK
Du coup, au lieu de se faire discret, The Coach a multiplié les sorties médiatiques à l’emporte-pièce. C’est Jo‐Wilfried Tsonga le premier qui a tiré la sonnette d’alarme, suivi par Rafael Nadal, qui l’a remis à sa place en postant quelques émojis bien choisis.
👀 Patrick Mouratoglou sobre Novak Djokovic…— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) February 8, 2026
🗣 El único obstáculo que impide que siga ganando Grand Slams es su motivación, ya que no parece estar lo suficientemente motivado para alcanzar su título número 25… » pic.twitter.com/Ivd4slxbnI
On ne reviendra même pas sur sa dernière vidéo postée en mode mannequin laissant entrevoir son boxer au dessus de son pantalon car on ne frise pas le ridicule, on est carrément dans un autre monde, celui d’un narcissisme assumé, qui, sur le long terme, va le desservir.
Et c’est bien dommage car à force de vouloir en faire trop, on est comme Icare, on se brûle les ailes avant d’avoir atteint les sommets. Etre un observateur avisé de son sport préféré est un chose, rentrer dans la tronche de tous les champions, même le plus grand, est un vrai manque de respect alors même que jadis, on les accueillait les bras ouverts pour qu’ils daignent poser leurs mains en mode Hollywood boulevard à l’entrée des courts de son académie basées à Sophia Antipolis.
Grandeur et décadence aurait dit Honoré, on préfère conclure par dérive et ennui, et même si on lui pardonne, on ne l’excuse pas forcément.
Publié le lundi 9 février 2026 à 09:14