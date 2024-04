Alors qu’il avouait avoir perdu le sourire ces derniers mois, Carlos Alcaraz expli­quait sa nouvelle menta­lité après son titre à Indian Wells mi‐mars : « Je ne me soucie pas de gagner des tour­nois ou pas. Il s’agit de prendre plaisir à jouer au tennis et de mettre mon jeu en valeur. C’est ce qui compte. C’est pour­quoi je suis très, très heureux de soulever ce trophée, parce que je me suis retrouvé dans ce tournoi, et je me suis senti très, très bien. »

Entraîneur d’Holger Rune et obser­va­teur toujours attentif du circuit, Patrick Mouratoglou s’est permis d’ana­lyser cette décla­ra­tion de l’Espagnol.

« Carlos Alcaraz a surpris beau­coup de monde après Indian Wells lors­qu’il a déclaré qu’il était plus impor­tant d’être heureux au quoti­dien que de gagner des trophées. Et pour­tant, il a dit qu’il était si heureux de gagner le tournoi… Il y a une petite contrac­tion mais un lien entre les deux pensées. Je pense que ce qu’il veut dire, c’est que lorsque vous êtes en compé­ti­tion, vous ne pouvez pas vous concen­trer sur la victoire. Cela crée une pres­sion insensée. L’état d’es­prit de Carlos Alcaraz est passé de jouer le tennis qu’il aime à la néces­sité de gagner. Tout le monde disait que ce qui était bien avec lui, c’était qu’il souriait tout le temps. Et puis soudain, il y a eu beau­coup plus d’at­tentes. Il faut se concen­trer sur le processus : ‘Que dois‐je faire pour avoir une bonne chance de gagner et de remporter des trophées ?’ C’est la meilleure façon de les gagner. »