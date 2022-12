Il y a un peu plus d’un mois, Holger Rune rempor­tait à 19 ans son premier Masters 1000 grâce à une victoire en finale à Bercy sur Novak Djokovic (3−6, 6–3, 7–5). Membre du team du jeune danois depuis octobre, Patrick Mouratoglou a raconté une anec­dote remon­tant au matin de cette rencontre.

« Nous avons parlé le matin avant la finale. Mais je sentais qu’il n’était pas comme les autres jours. Je sentais une certaine pres­sion. Alors je lui ai dit : ‘reviens, il faut qu’on parle encore.’ Croire que l’on peut battre Novak en finale à 19 ans, quand on sait qui est Novak et tout ce qu’il a accompli, c’est diffi­cile. Et là, je l’ai vu revenir à lui. J’ai vu sur son visage qu’il était prêt. Il est vrai­ment expressif, j’ai vu qu’il était enfin convaincu qu’il pouvait battre Novak », s’est souvenu l’en­traî­neur fran­çais dans des propos rapportés par Tennis.net.