Holger Rune n’a jamais caché son ambi­tion ultime, même lors­qu’il démar­rait sur le circuit : devenir numéro 1 mondial. Un objectif réaliste dès 2023 ? « Pourquoi pas ? Quand vous pouvez faire ce qu’il a fait, tout est possible, répond à Eurosport Patrick Mouratoglou qui détaille ce que devra réaliser son poulain pour atteindre le sommet du tennis mondial.

Les étapes sont simples quand on veut devenir numéro 1 mondial. Il faut briller dans les Masters 1000. Il faut qu’il en gagne au moins trois et qu’il gagne au moins un Grand Chelem s’il veut l’être. Mais on essaie de ne pas regarder trop loin parce que c’est bien de rester dans le court terme. Pour le plus long terme, il doit y rester. C’est ce que j’ai fixé comme objectif, donc il sait ce qu’il a à faire. Ce ne sera pas facile, mais les défis sont aussi ce qui rend les choses passion­nantes quand on est dans le sport de haut niveau. »