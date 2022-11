Après avoir intégré le staff du Danois Holger Rune le 12 octobre dernier suite à la suspen­sion pour dopage de sa joueuse, Simona Halep, Patrick Mouratoglou s’est exprimé sur le podcast de l’ATP au sujet de la progres­sion et de la matu­rité du récent vain­queur du Masters 1000 de Paris. Extraits.

« Quand Holger avait 14–15 ans, il s’en­traî­nait déjà avec des gars comme Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev. Pour un junior, et à 15 ans vous êtes très très junior, c’est une expé­rience ines­ti­mable. En outre, cela nourrit votre appétit, vous les voyez, vous voulez être comme eux un jour. Pour pouvoir frapper avec eux un jour, vous sentez que vous vous rappro­chez de votre rêve et cela apporte une moti­va­tion supplé­men­taire, donc ce ne sont que des points posi­tifs. Quand on a la chance d’avoir cette chance, c’est génial. »