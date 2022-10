Le nouvel entraî­neur d’Holger Rune jusqu’à la fin de saison, Patrick Mouratoglou, n’a pas tarit d’éloges envers le jeune numéro 1 mondial de l’his­toire, Carlos Alcaraz, né en 2003 comme son nouveau poulain danois. Dans des propos très élogieux accordés à Tennis Majors, l’en­traî­neur fran­çais n’hé­site pas à comparer le jeune espa­gnol aux trois légendes du 21e siècle, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Il combine les qualités des trois plus grands joueurs de tous les temps. Je pense que celui dont son jeu se rapproche le plus est Federer. Comme lui, il est super agressif et super créatif, il essaie toujours de faire quelque chose avec la balle. La vitesse avec laquelle il est capable d’aller du fond du court à l’in­té­rieur, c’est du pur Roger. Et en même temps, il a les qualités de contre‐attaque de Djokovic. Et il peut jouer de longs rallyes avec beau­coup d’ef­fets, comme Nadal. Et pour couronner le tout, il sert très bien pour sa taille (1,83 m), et il retourne très bien. »