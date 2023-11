Toujours omni­pré­sent sur les réseaux sociaux et notam­ment via son compte Instagram pour nous partager sa science du jeu, Patrick Mouratoglou s’est récem­ment penché sur la compa­raison, selon lui erronée, que certains font entre le Novak Djokovic actuel et le Roger Federer de la période 2017–2019. Explications.

« J’entends souvent dire que ce que Roger a fait entre 2017 et 2019 est aussi bon que ce que fait Novak actuel­le­ment, et que Roger était un meilleur joueur en 2017, 2018 qu’a­vant. Mais je pense qu’il y a une diffé­rence majeure », a déclaré l’en­traî­neur trico­lore avant de développer.

« Je pense que Roger était d’une certaine manière un meilleur joueur en 2018 qu’avant, en fait pour une raison prin­ci­pale. Son revers. Il a pris une déci­sion impor­tante, et il a commencé à prendre la balle beau­coup plus tôt côté revers, et à revenir à plat, plutôt que d’uti­liser le slice, systé­ma­ti­que­ment. Cela a fait une grande diffé­rence. Mais main­te­nant, à 36, 37 ans, Roger n’était pas capable de remporter trois tour­nois du Grand Chelem sur quatre, d’être constant tout au long de l’année et d’être vrai­ment un cran au‐dessus de tous les joueurs. Cela ne s’est pas produit. »