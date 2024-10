Patrick Mouratoglou est confiant pour l’avenir de Novak Djokovic, qui n’a pour­tant remporté aucun Grand Chelem en 2024, bien qu’il ait rempli son prin­cipal objectif de glaner la médaille d’or olympique.

Le coach Français a récem­ment avoué que le Serbe avait un petit défaut dans son jeu, mais comme il l’a expliqué à Tennis365, il pense toujours Djokovic capable de gagner des titres majeurs en 2025.

« N’oublions pas que l’année dernière, il a remporté trois tour­nois du Grand Chelem et a joué la finale de l’autre. Il ne faut donc pas oublier que c’était il y a un an seule­ment, pas dix ans, mais un an seule­ment. Il a remporté les Jeux olym­piques, ce qui était son objectif prin­cipal cette année, en battant Carlos Alcaraz en finale, en jouant un tennis fantas­tique, donc il n’est pas loin. Pour Novak, il s’agit unique­ment de sa moti­va­tion. Maintenant que Nadal prend sa retraite, garder sa moti­va­tion devient diffi­cile. Mais je pense qu’il peut encore gagner des tour­nois du Grand Chelem, j’en suis sûr. »