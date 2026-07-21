Après s’être définitivement séparé de son père, Stefanos Tsitsipas a fait appel à Patrick Mouratoglou, qui fait office de conseiller, tandis que Thomas Perrin, membre de l’académie de ce dernier, occupe le rôle de coach principal.
Ce changement porte pour le moment ses fruits car le Grec a remporté à Gstaad en Suisse son premier titre depuis un an et demi, son 13e trophée sur le circuit principal.
« Je ne dis pas qu’il va se mettre à tout gagner du jour au lendemain. On est dans la reconstruction. Mais je pense qu’il a enclenché une vraie bonne dynamique, avec le bon état d’esprit. Et tant que c’est comme ça, il n’y a aucune raison qu’il ne soit pas dans le top 30 au plus tard en janvier », a réagi Patrick Mouratoglou, interrogé par L’Equipe.
Publié le mardi 21 juillet 2026 à 13:24