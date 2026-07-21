Après s’être défi­ni­ti­ve­ment séparé de son père, Stefanos Tsitsipas a fait appel à Patrick Mouratoglou, qui fait office de conseiller, tandis que Thomas Perrin, membre de l’aca­démie de ce dernier, occupe le rôle de coach principal.

Ce chan­ge­ment porte pour le moment ses fruits car le Grec a remporté à Gstaad en Suisse son premier titre depuis un an et demi, son 13e trophée sur le circuit principal.

« Je ne dis pas qu’il va se mettre à tout gagner du jour au lende­main. On est dans la recons­truc­tion. Mais je pense qu’il a enclenché une vraie bonne dyna­mique, avec le bon état d’es­prit. Et tant que c’est comme ça, il n’y a aucune raison qu’il ne soit pas dans le top 30 au plus tard en janvier », a réagi Patrick Mouratoglou, inter­rogé par L’Equipe.