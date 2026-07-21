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Mouratoglou, conseiller de Tsitsipas : « Je ne dis pas qu’il va se mettre à tout gagner du jour au lende­main mais il n’y a aucune raison qu’il ne soit pas dans le top 30 au plus tard en janvier »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF -

Après s’être défi­ni­ti­ve­ment séparé de son père, Stefanos Tsitsipas a fait appel à Patrick Mouratoglou, qui fait office de conseiller, tandis que Thomas Perrin, membre de l’aca­démie de ce dernier, occupe le rôle de coach principal. 

Ce chan­ge­ment porte pour le moment ses fruits car le Grec a remporté à Gstaad en Suisse son premier titre depuis un an et demi, son 13e trophée sur le circuit principal. 

« Je ne dis pas qu’il va se mettre à tout gagner du jour au lende­main. On est dans la recons­truc­tion. Mais je pense qu’il a enclenché une vraie bonne dyna­mique, avec le bon état d’es­prit. Et tant que c’est comme ça, il n’y a aucune raison qu’il ne soit pas dans le top 30 au plus tard en janvier », a réagi Patrick Mouratoglou, inter­rogé par L’Equipe.

Publié le mardi 21 juillet 2026 à 13:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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