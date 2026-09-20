Cette saison 2026, Alexander Zverev a complé­te­ment changé le récit autour de sa carrière. Longtemps consi­déré friable dans menta­le­ment dans les moments déci­sifs à juste titre, après avoir échoué à remporter un Grand Chelem lors de ses trois premières finales, le numéro deux mondial a enfin triomphé.

Avec ses succès à Roland‐Garros et à l’US Open, l’Allemand fait partie des grands noms de son sport. Toutefois, une inter­ro­ga­tion n’est toujours pas levée : Sera‐t‐il en capa­cité de riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner à leur meilleur niveau ?

Une ques­tion que se pose Patrick Mouratoglou. Pour l’an­cien entraî­neur de Serena Williams, ses sacres en Majeur ont sûre­ment rabattu les cartes, le natif de Hambourg pourra aborder les futures matches contre ses cadets avec un capital confiance très élevé. Une donnée impor­tante à prendre en compte, tant le facteur mental est décisif au plus haut‐niveau.

« Je suis très curieux de voir dans quelle mesure le fait d’avoir remporté deux tour­nois du Grand Chelem va avoir un effet positif sur l’état d’es­prit et la confiance de Zverev lors­qu’il affron­tera Sinner la prochaine fois. Je pense que Zverev tient ces propos parce qu’il a été large­ment dominé par Sinner lors de nombreux matchs. Si on ne les voit pas s’affronter, on ne sait pas vrai­ment quelle sera la dyna­mique. Zverev aura plei­ne­ment confiance en lui, donc je pense que leur prochain affron­te­ment sera extrê­me­ment impor­tant, car si Zverev l’emporte, cela pour­rait complè­te­ment changer la donne dans leur riva­lité. Maintenant, pour battre Alcaraz et Sinner, c’est une autre paire de manches de les battre régu­liè­re­ment, mais voyons voir. Je suis très curieux de le voir les affronter, et je vous dirai alors quel est l’écart qui manque. S’il y en a un ».