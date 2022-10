Revenant sur la facétie d’Alexander Bublik en finale du Moselle Open lors­qu’il a décidé d’uti­liser le manche de la raquette plutôt que le tamis sur un smash, frasque que le direc­teur du tournoi, Julien Boutter, a moyen­ne­ment appré­ciée, Patrick Mouratoglou a décidé de voler au secours du Kazakh via son compte Instagram en insis­tant notam­ment sur la notion de plaisir dans un sport qui en manque de plus en plus.

« Aleaxander Bublik a besoin, dans un match, de quelques points comme celui‐ci, afin de profiter du jeu. Et c’est comme ça qu’il joue bien. C’est extrê­me­ment impor­tant d’éva­cuer le stress pendant un match en cassant une raquette ou en criant pour en avoir d’autres. Il faut que ça arrive pour prendre du plaisir. Ce que les gens doivent comprendre, c’est que tout le monde n’est pas Federer, Nadal ou Djokovic. Vous avez beau­coup de joueurs entre la première et la 1000e place mondiale. J’ai vrai­ment aimé ce qu’il a dit, c’est un jeu et il a raison, c’est un jeu. Il ne faut donc pas l’ou­blier. Mais encore une fois, si vous voulez dire quelque chose de négatif sur lui, la seule chose que nous pouvons dire, c’est que, oui, c’est un jeu, mais c’est encore une fois que vous êtes censé vous battre pour gagner. Et quand il fait ça, on dirait qu’il n’es­saie pas. Ce n’était proba­ble­ment pas le bon moment pour jouer ce coup, oui, c’est vrai. Nous devons aussi être un peu ouverts. Beaucoup de fans sont très fermés. Alors il faut se comporter parfai­te­ment. Je ne suis pas d’ac­cord à 100% avec ça. On n’est pas parfaits. Personne n’est parfait. Nous devons l’accepter. »

Le débat est lancé…