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Mouratoglou désigne le meilleur joueur de l’his­toire de l’US Open, et ce n’est pas Federer, Djokovic ou Nadal : « C’est le plus jeune joueur à avoir remporté l’US Open »

Par
Jean Muller
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Observateur assidu du circuit Patrick Mouratoglou apprécie donner son opinion sur l’ac­tua­lité tennis­tique. À l’ap­proche de l’US Open, The Coach était invité à dési­gner le plus grand joueur de l’his­toire du tournoi. 

Pour le Français, Pete Sampras est l’heu­reux élu. Plus jeune lauréat du Grand Chelem New‐Yorkais en 1990 à 19 ans, et quin­tuple cham­pion à Flushing Meadows, l’an­cien numéro un mondial a effec­ti­ve­ment de sacrés arguments.

« Pete Sampras. C’est le plus jeune joueur à avoir remporté l’US Open, et ce qui est incroyable, c’est qu’il a mis un terme à sa carrière en rempor­tant l’US Open à 32 ans ».

Publié le mardi 4 août 2026 à 11:53

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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