Observateur assidu du circuit Patrick Mouratoglou apprécie donner son opinion sur l’ac­tua­lité tennis­tique. À l’ap­proche de l’US Open, The Coach était invité à dési­gner le plus grand joueur de l’his­toire du tournoi.

Pour le Français, Pete Sampras est l’heu­reux élu. Plus jeune lauréat du Grand Chelem New‐Yorkais en 1990 à 19 ans, et quin­tuple cham­pion à Flushing Meadows, l’an­cien numéro un mondial a effec­ti­ve­ment de sacrés arguments.

« Pete Sampras. C’est le plus jeune joueur à avoir remporté l’US Open, et ce qui est incroyable, c’est qu’il a mis un terme à sa carrière en rempor­tant l’US Open à 32 ans ».