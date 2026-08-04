Observateur assidu du circuit Patrick Mouratoglou apprécie donner son opinion sur l’actualité tennistique. À l’approche de l’US Open, The Coach était invité à désigner le plus grand joueur de l’histoire du tournoi.
Pour le Français, Pete Sampras est l’heureux élu. Plus jeune lauréat du Grand Chelem New‐Yorkais en 1990 à 19 ans, et quintuple champion à Flushing Meadows, l’ancien numéro un mondial a effectivement de sacrés arguments.
« Pete Sampras. C’est le plus jeune joueur à avoir remporté l’US Open, et ce qui est incroyable, c’est qu’il a mis un terme à sa carrière en remportant l’US Open à 32 ans ».
Publié le mardi 4 août 2026 à 11:53