À l’oc­ca­sion des ATP Finals, compé­ti­tion reine en indoor, Patrick Mouratoglou a classé les meilleurs joueurs de l’his­toire sur cette surface. Si de nombreuses légendes comme Roger Federer, Ivan Lendl ou Pete Sampras ont été soumises à son juge­ment, c’est bien Novak Djokovic qui a obtenu les faveurs de l’en­traî­neur de Stefanos Tsitsipas.

« Il y a un joueur qui est incon­tes­ta­ble­ment le meilleur de tous les temps en salle et qui se trouve être égale­ment le meilleur de tous les temps en exté­rieur : c’est Novak Djokovic ».