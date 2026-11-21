À l’occasion des ATP Finals, compétition reine en indoor, Patrick Mouratoglou a classé les meilleurs joueurs de l’histoire sur cette surface. Si de nombreuses légendes comme Roger Federer, Ivan Lendl ou Pete Sampras ont été soumises à son jugement, c’est bien Novak Djokovic qui a obtenu les faveurs de l’entraîneur de Stefanos Tsitsipas.
Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de journaliste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régionale et presse nationale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.