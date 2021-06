Interrogé très logi­que­ment ce jour dans les colonnes de l’Equipe, Patrick Mouratoglou, le mentor de Stefanos Tsitsipas a évoqué sa vision des choses concer­nant le Big 3 et le niveau de tennis que peut atteindre Novak Djokovic. Un avis tranché qui risque de faire du bruit même si ce n’est pas la première fois que le coach de Serena évoque cette idée : « Depuis un an, on a vu tous les visages. Si c’est du grand Novak, il est le plus dur à battre, clai­re­ment. Djokovic, c’est le meilleur des trois (avec Federer et Nadal). Je l’ai toujours dit. Si les trois sont au sommet de leur art, c’est lui qui gagne. L’histoire nous a raconté ça. Pour moi, c’est le plus fort. Si on a le grand Novak, ce sera le plus grand chal­lenge possible »