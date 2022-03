Dans une nouvelle vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Patrick Mouratoglou décide de faire un point sur la course au GOAT, entre Rafael Nadal, Novak Djokovic. Malgré le sacre de l’Espagnol à Melbourne, qui l’ins­talle seul en tête avec 21 titres du Grand Chelem, l’en­traî­neur fran­çais semble toujours miser sur Nole.

« Jusqu’à ce dernier Open d’Australie, Novak était de loin en pole posi­tion. Il est le plus jeune des trois, il a gagné en moyenne deux titres du Grand Chelem par an sur les quatre dernières saisons. Il peut faci­le­ment jouer trois ou quatre ans de plus car il est en excel­lente condi­tion physique. Cela pour­rait l’amener à 25 ou 30 titres du Grand Chelem », a estimé le coach de Serena Williams, parti­cu­liè­re­ment opti­miste pour l’avenir du numéro 1 mondial.