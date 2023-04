« Federer, Nadal et Djokovic ont leurs propres moti­va­tions pour gagner. C’est ce qui est fasci­nant dans leur riva­lité et peut‐être le plus impor­tant », souligne Patrick Mouratoglou dans une nouvelle vidéo publiée sur son compte Instagram. Après avoir argu­menté sur la quête de la perfec­tion pour Roger Federer, l’en­traî­neur fran­çais s’est exprimé sur le cas Djokovic.

« Novak veut dominer. Il veut être au‐dessus et il veut être le roi. C’est dans son ADN. Il a quelque chose à prouver, ce qui n’est pas du tout négatif. C’est sa moti­va­tion et cela l’a conduit à accom­plir des choses que personne ne pensait possibles, sauf lui », a déclaré Mouratoglou.