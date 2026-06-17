Dans une nouvelle vidéo Instagram, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a donné ses trois favoris pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet) en plaçant logi­que­ment Jannik Sinner au‐dessus de la mêlée, qui plus est en l’ab­sence de Carlos Alcaraz (blessé au poignet droit).

« Depuis 10 ans, Djokovic n’a pas perdu à Wimbledon contre un autre joueur qu’Alcaraz ou Sinner, sauf peut‐être en 2017, mais il avait alors aban­donné en cours de match. C’est fou, non ? Alcaraz a fait forfait, Sinner est le grand favori de Wimbledon. Je pense que le niveau auquel il joue en ce moment est bien supé­rieur à celui des autres. Novak a un petit atout supplé­men­taire : le gazon est proba­ble­ment sa meilleure surface. On y joue moins de longs échanges qu’en terre battue, on a plus d’occasions de conclure les échanges plus tôt. Et je dirais qu’il y a désor­mais un petit atout supplé­men­taire pour Zverev aussi, puisqu’il a remporté Roland‐Garros. Mais je ne pense pas que ce qui s’est passé à Roland‐Garros va affecter les perfor­mances ou la confiance de Jannik Sinner. Regardez ce qu’il a accompli depuis janvier : c’est incroyable le nombre de matchs qu’il a remportés d’affilée en Masters 1000. Il sera donc le grand favori. Être tenant du titre repré­sente toujours une pres­sion supplé­men­taire, mais je pense que Jannik est vrai­ment habitué à ce genre de pres­sion. C’est le grand favori et je pense qu’il est le mieux placé pour remporter le titre. »