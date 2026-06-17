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Mouratoglou donne trois favoris pour Wimbledon : « Ces deux joueurs ont chacun un atout supplé­men­taire mais en l’ab­sence d’Alcaraz, je pense que Sinner est le mieux placé pour remporter le titre »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF -

Dans une nouvelle vidéo Instagram, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a donné ses trois favoris pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet) en plaçant logi­que­ment Jannik Sinner au‐dessus de la mêlée, qui plus est en l’ab­sence de Carlos Alcaraz (blessé au poignet droit). 

« Depuis 10 ans, Djokovic n’a pas perdu à Wimbledon contre un autre joueur qu’Alcaraz ou Sinner, sauf peut‐être en 2017, mais il avait alors aban­donné en cours de match. C’est fou, non ? Alcaraz a fait forfait, Sinner est le grand favori de Wimbledon. Je pense que le niveau auquel il joue en ce moment est bien supé­rieur à celui des autres. Novak a un petit atout supplé­men­taire : le gazon est proba­ble­ment sa meilleure surface. On y joue moins de longs échanges qu’en terre battue, on a plus d’occasions de conclure les échanges plus tôt. Et je dirais qu’il y a désor­mais un petit atout supplé­men­taire pour Zverev aussi, puisqu’il a remporté Roland‐Garros. Mais je ne pense pas que ce qui s’est passé à Roland‐Garros va affecter les perfor­mances ou la confiance de Jannik Sinner. Regardez ce qu’il a accompli depuis janvier : c’est incroyable le nombre de matchs qu’il a remportés d’affilée en Masters 1000. Il sera donc le grand favori. Être tenant du titre repré­sente toujours une pres­sion supplé­men­taire, mais je pense que Jannik est vrai­ment habitué à ce genre de pres­sion. C’est le grand favori et je pense qu’il est le mieux placé pour remporter le titre. »

Publié le mercredi 17 juin 2026 à 18:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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