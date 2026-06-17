Dans une nouvelle vidéo Instagram, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou a donné ses trois favoris pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet) en plaçant logiquement Jannik Sinner au‐dessus de la mêlée, qui plus est en l’absence de Carlos Alcaraz (blessé au poignet droit).
« Depuis 10 ans, Djokovic n’a pas perdu à Wimbledon contre un autre joueur qu’Alcaraz ou Sinner, sauf peut‐être en 2017, mais il avait alors abandonné en cours de match. C’est fou, non ? Alcaraz a fait forfait, Sinner est le grand favori de Wimbledon. Je pense que le niveau auquel il joue en ce moment est bien supérieur à celui des autres. Novak a un petit atout supplémentaire : le gazon est probablement sa meilleure surface. On y joue moins de longs échanges qu’en terre battue, on a plus d’occasions de conclure les échanges plus tôt. Et je dirais qu’il y a désormais un petit atout supplémentaire pour Zverev aussi, puisqu’il a remporté Roland‐Garros. Mais je ne pense pas que ce qui s’est passé à Roland‐Garros va affecter les performances ou la confiance de Jannik Sinner. Regardez ce qu’il a accompli depuis janvier : c’est incroyable le nombre de matchs qu’il a remportés d’affilée en Masters 1000. Il sera donc le grand favori. Être tenant du titre représente toujours une pression supplémentaire, mais je pense que Jannik est vraiment habitué à ce genre de pression. C’est le grand favori et je pense qu’il est le mieux placé pour remporter le titre. »
Publié le mercredi 17 juin 2026 à 18:48