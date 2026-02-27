Alors que le média Univers Tennis demandait il y a quelques mois à Jo‐Wilfried Tsonga si Alcaraz était plus fort que Federer, Nadal et Djokovic, le Français avait donné une réponse controversée : « On ne sait pas trop mais j’aurais aimé le voir gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au 3e tour, Murray en huitièmes, Novak en quarts, Roger en demies et Rafa en finale. »
Patrick Mouratoglou avait alors commenté cette déclaration en glissant un tacle à son compatriote : « Désolé Jo, mais je ne pense pas que tu aurais battu régulièrement Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime. Dire qu’Alcaraz et Sinner dominent autant car leurs adversaires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic leur enlève le crédit qu’ils méritent », en rajoutant même en commentaire : « le prime de Jo a duré seulement une saison. »
Ce désaccord entre les deux Français a lancé un vrai débat sur le circuit. Et alors que plusieurs joueurs ont donné leur avis, Mouratoglou a enfoncé le clou dans une nouvelle vidéo postée sur Instagram.
« J’ai récemment déclaré que le top 10 était plus fort il y a dix ans. Depuis, j’entends Fritz, Zverev, Medvedev et Wawrinka exprimer des opinions similaires. Mes arguments étaient les suivants : le tennis évolue, la nouvelle génération est toujours plus forte que la précédente parce que le tennis évolue. Il ne s’agit pas de déprécier la génération précédente, mais simplement de constater un fait dans l’histoire de notre sport. Et la deuxième idée est que les personnes qui réagissent mal ou de manière agressive sont simplement très nostalgiques, ce que je comprends, et peut‐être un peu amères pour certaines. Si la nouvelle génération est meilleure que les précédentes, c’est parce que celles‐ci ont établi une norme et que la nouvelle génération se développe sur la base de cette norme pour essayer de la repousser encore plus loin. Et c’est ce qui se passe tout le temps. Je voulais simplement dire que le tennis évolue et que, tout au long de l’histoire de notre sport, il progresse constamment et les nouvelles générations sont toujours meilleures que les précédentes. »
Publié le vendredi 27 février 2026 à 17:51