Alors que le média Univers Tennis deman­dait il y a quelques mois à Jo‐Wilfried Tsonga si Alcaraz était plus fort que Federer, Nadal et Djokovic, le Français avait donné une réponse contro­versée : « On ne sait pas trop mais j’aurais aimé le voir gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au 3e tour, Murray en huitièmes, Novak en quarts, Roger en demies et Rafa en finale. »

Patrick Mouratoglou avait alors commenté cette décla­ra­tion en glis­sant un tacle à son compa­triote : « Désolé Jo, mais je ne pense pas que tu aurais battu régu­liè­re­ment Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime. Dire qu’Alcaraz et Sinner dominent autant car leurs adver­saires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic leur enlève le crédit qu’ils méritent », en rajou­tant même en commen­taire : « le prime de Jo a duré seule­ment une saison. »

Ce désac­cord entre les deux Français a lancé un vrai débat sur le circuit. Et alors que plusieurs joueurs ont donné leur avis, Mouratoglou a enfoncé le clou dans une nouvelle vidéo postée sur Instagram.

« J’ai récem­ment déclaré que le top 10 était plus fort il y a dix ans. Depuis, j’en­tends Fritz, Zverev, Medvedev et Wawrinka exprimer des opinions simi­laires. Mes argu­ments étaient les suivants : le tennis évolue, la nouvelle géné­ra­tion est toujours plus forte que la précé­dente parce que le tennis évolue. Il ne s’agit pas de dépré­cier la géné­ra­tion précé­dente, mais simple­ment de constater un fait dans l’his­toire de notre sport. Et la deuxième idée est que les personnes qui réagissent mal ou de manière agres­sive sont simple­ment très nostal­giques, ce que je comprends, et peut‐être un peu amères pour certaines. Si la nouvelle géné­ra­tion est meilleure que les précé­dentes, c’est parce que celles‐ci ont établi une norme et que la nouvelle géné­ra­tion se déve­loppe sur la base de cette norme pour essayer de la repousser encore plus loin. Et c’est ce qui se passe tout le temps. Je voulais simple­ment dire que le tennis évolue et que, tout au long de l’his­toire de notre sport, il progresse constam­ment et les nouvelles géné­ra­tions sont toujours meilleures que les précédentes. »