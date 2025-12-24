AccueilATPMouratoglou : "Essayer d'imiter Alcaraz et Sinner n'est pas la solution. ...
ATP

Mouratoglou : « Essayer d’imiter Alcaraz et Sinner n’est pas la solu­tion. La bonne ques­tion n’est pas : ‘Comment jouer comme eux ?’ Mais plutôt : ‘Comment les battre ?’ »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0
Tennis - Rolex Monte Carlo 2024 - Atp -

Dans un nouveau post Linkedln, Patrick Mouratoglou a donné un conseil aux joueurs voulant bous­culer la hiérar­chie établie par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Aujourd’hui, les enfants, les adoles­cents, les entraî­neurs, tout le monde regarde Alcaraz et Sinner. Et bien sûr, ils vont essayer de repro­duire ce qu’ils voient. Le résultat ? La prochaine géné­ra­tion appor­tera plus de variété, plus de puis­sance, plus d’in­ten­sité et prendra la balle plus tôt. Mais pour la géné­ra­tion actuelle qui joue contre eux, le défi est diffé­rent. La plupart d’entre eux ne joue­ront jamais comme Alcaraz ou Sinner. Et essayer de les imiter n’est pas la solu­tion. La bonne ques­tion n’est pas : ‘Comment jouer comme eux ?’ Mais plutôt : ‘Comment les battre ?’ Et la seule réponse possible est la suivante : déve­loppez vos points forts. Identifiez vos points faibles. Observez comment Alcaraz et Sinner les exploitent. Comblez cet écart. Face à des joueurs comme eux, vous ne pouvez pas vous permettre d’avoir des points faibles. C’est le véri­table défi de cette époque. »

Publié le mercredi 24 décembre 2025 à 12:26

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.