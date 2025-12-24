Dans un nouveau post Linkedln, Patrick Mouratoglou a donné un conseil aux joueurs voulant bous­culer la hiérar­chie établie par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Aujourd’hui, les enfants, les adoles­cents, les entraî­neurs, tout le monde regarde Alcaraz et Sinner. Et bien sûr, ils vont essayer de repro­duire ce qu’ils voient. Le résultat ? La prochaine géné­ra­tion appor­tera plus de variété, plus de puis­sance, plus d’in­ten­sité et prendra la balle plus tôt. Mais pour la géné­ra­tion actuelle qui joue contre eux, le défi est diffé­rent. La plupart d’entre eux ne joue­ront jamais comme Alcaraz ou Sinner. Et essayer de les imiter n’est pas la solu­tion. La bonne ques­tion n’est pas : ‘Comment jouer comme eux ?’ Mais plutôt : ‘Comment les battre ?’ Et la seule réponse possible est la suivante : déve­loppez vos points forts. Identifiez vos points faibles. Observez comment Alcaraz et Sinner les exploitent. Comblez cet écart. Face à des joueurs comme eux, vous ne pouvez pas vous permettre d’avoir des points faibles. C’est le véri­table défi de cette époque. »