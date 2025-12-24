Dans un nouveau post Linkedln, Patrick Mouratoglou a donné un conseil aux joueurs voulant bousculer la hiérarchie établie par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Aujourd’hui, les enfants, les adolescents, les entraîneurs, tout le monde regarde Alcaraz et Sinner. Et bien sûr, ils vont essayer de reproduire ce qu’ils voient. Le résultat ? La prochaine génération apportera plus de variété, plus de puissance, plus d’intensité et prendra la balle plus tôt. Mais pour la génération actuelle qui joue contre eux, le défi est différent. La plupart d’entre eux ne joueront jamais comme Alcaraz ou Sinner. Et essayer de les imiter n’est pas la solution. La bonne question n’est pas : ‘Comment jouer comme eux ?’ Mais plutôt : ‘Comment les battre ?’ Et la seule réponse possible est la suivante : développez vos points forts. Identifiez vos points faibles. Observez comment Alcaraz et Sinner les exploitent. Comblez cet écart. Face à des joueurs comme eux, vous ne pouvez pas vous permettre d’avoir des points faibles. C’est le véritable défi de cette époque. »
Publié le mercredi 24 décembre 2025 à 12:26