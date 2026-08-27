Patrick Mouratoglou, alias « The Coach », aime régulièrement commenter l’actualité du tennis sur ses réseaux sociaux, où il est suivi par des millions de personnes.
En marge de l’US Open, le Français est revenu sur un sujet particulièrement préoccupant : la multiplication des blessures chez les joueurs, et notamment chez les mieux classés, qui enchaînent davantage de matchs au cours de la saison.
Alors que le calendrier surchargé est souvent pointé du doigt pour expliquer cette situation, Mouratoglou avance une tout autre théorie. Selon lui, le ralentissement et l’uniformisation des surfaces ont profondément modifié le style de jeu. Les joueurs évoluent désormais davantage du fond du court, avec des frappes toujours plus puissantes, une intensité élevée et des échanges plus longs, ce qui solliciterait énormément le corps :
« Vous pensez que la raison, c’est le calendrier ? Je ne le crois pas. J’ai une explication complètement différente. Depuis le début des années 2000, les instances dirigeantes ont décidé de ralentir les surfaces et de les uniformiser. Certaines surfaces qui étaient autrefois très rapides ne le sont plus aujourd’hui.Désormais, la plupart des joueurs évoluent exclusivement du fond du court, en frappant la balle extrêmement fort et avec une très grande intensité.Regardez les blessures qui sont répertoriées. Ce ne sont que des blessures au haut du corps. On ne parle pas des déplacements » a déclaré le coach Français sur son compte Instagram.
Publié le jeudi 27 août 2026 à 10:49