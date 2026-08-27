Patrick Mouratoglou, alias « The Coach », aime régu­liè­re­ment commenter l’actualité du tennis sur ses réseaux sociaux, où il est suivi par des millions de personnes.

En marge de l’US Open, le Français est revenu sur un sujet parti­cu­liè­re­ment préoc­cu­pant : la multi­pli­ca­tion des bles­sures chez les joueurs, et notam­ment chez les mieux classés, qui enchaînent davan­tage de matchs au cours de la saison.

Alors que le calen­drier surchargé est souvent pointé du doigt pour expli­quer cette situa­tion, Mouratoglou avance une tout autre théorie. Selon lui, le ralen­tis­se­ment et l’uniformisation des surfaces ont profon­dé­ment modifié le style de jeu. Les joueurs évoluent désor­mais davan­tage du fond du court, avec des frappes toujours plus puis­santes, une inten­sité élevée et des échanges plus longs, ce qui solli­ci­te­rait énor­mé­ment le corps :

« Vous pensez que la raison, c’est le calen­drier ? Je ne le crois pas. J’ai une expli­ca­tion complè­te­ment diffé­rente. Depuis le début des années 2000, les instances diri­geantes ont décidé de ralentir les surfaces et de les unifor­miser. Certaines surfaces qui étaient autre­fois très rapides ne le sont plus aujourd’hui.Désormais, la plupart des joueurs évoluent exclu­si­ve­ment du fond du court, en frap­pant la balle extrê­me­ment fort et avec une très grande intensité.Regardez les bles­sures qui sont réper­to­riées. Ce ne sont que des bles­sures au haut du corps. On ne parle pas des dépla­ce­ments » a déclaré le coach Français sur son compte Instagram.