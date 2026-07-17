Comme à son habi­tude, Patrick Mouratoglou a utilisé son compte Instagram pour livrer son analyse sur le dérou­le­ment du dernier tournoi du Grand Chelem, à Wimbledon, où Jannik Sinner s’est imposé dans le tableau masculin.

Et l’en­traî­neur fran­çais a estimé que le numéro 1 mondial n’avait même pas joué à 70% de ses capa­cités, ce qui n’est pas très rassu­rant pour la concurrence.

« Ce n’était pas une grande version de Sinner, et pour­tant, imaginez un peu, il a remporté un Grand Chelem. Ce Sinner‐là… Si l’on compare son niveau habi­tuel du mois dernier à celui qu’il a affiché à Wimbledon, je dirais qu’il était à 65 à 70 % de ses capa­cités. J’ai eu l’impression qu’il manquait de confiance. Oui, il a connu une très grande décep­tion à Roland‐Garros, mais ce n’est pas comme s’il n’avait pas bien joué. Et avant cela, il avait remporté plusieurs matchs sans en perdre un seul. Il devrait donc être extrê­me­ment confiant. En finale de Wimbledon, il a raté énor­mé­ment de coups droits, et il recu­lait sans cesse. D’habitude, il va toujours vers l’avant. Au niveau du retour de balle, il était loin d’être aussi bon. Même s’il a été très moyen, je pense que cela lui sera très utile pour l’avenir de savoir qu’il peut remporter un Grand Chelem en jouant à 70 % de son niveau habituel. »