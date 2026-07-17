Comme à son habitude, Patrick Mouratoglou a utilisé son compte Instagram pour livrer son analyse sur le déroulement du dernier tournoi du Grand Chelem, à Wimbledon, où Jannik Sinner s’est imposé dans le tableau masculin.
Et l’entraîneur français a estimé que le numéro 1 mondial n’avait même pas joué à 70% de ses capacités, ce qui n’est pas très rassurant pour la concurrence.
« Ce n’était pas une grande version de Sinner, et pourtant, imaginez un peu, il a remporté un Grand Chelem. Ce Sinner‐là… Si l’on compare son niveau habituel du mois dernier à celui qu’il a affiché à Wimbledon, je dirais qu’il était à 65 à 70 % de ses capacités. J’ai eu l’impression qu’il manquait de confiance. Oui, il a connu une très grande déception à Roland‐Garros, mais ce n’est pas comme s’il n’avait pas bien joué. Et avant cela, il avait remporté plusieurs matchs sans en perdre un seul. Il devrait donc être extrêmement confiant. En finale de Wimbledon, il a raté énormément de coups droits, et il reculait sans cesse. D’habitude, il va toujours vers l’avant. Au niveau du retour de balle, il était loin d’être aussi bon. Même s’il a été très moyen, je pense que cela lui sera très utile pour l’avenir de savoir qu’il peut remporter un Grand Chelem en jouant à 70 % de son niveau habituel. »
Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 14:44