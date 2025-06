Plus d’une semaine après l’in­croyable finale entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner à Roland‐Garros, Patrick Mouratoglou a donné son senti­ment sur ce match qui restera dans les annales.

Et il y a un élément en parti­cu­lier qui a frappé l’en­traî­neur fran­çais en revoyant les images.

« Physiquement, menta­le­ment, tacti­que­ment, tout était là. Pendant plus de cinq heures, l’in­ten­sité n’a pas baissé. Il m’a fallu un certain temps pour réflé­chir à cette finale. J’avais envie de prendre du recul, d’ab­sorber les émotions et d’écouter ce que les autres avaient à dire avant de partager les miennes. Aujourd’hui, huit jours plus tard, une chose me frappe encore : l’aspect mental de cette finale. Chaque fois que l’un d’eux était sur le point de perdre, il passait à la vitesse supé­rieure. Cela s’est repro­duit à maintes reprises, des deux côtés. À deux sets à un, Sinner menait 5–3, 0–40. Il avait le match en main. Il n’a pas converti, s’est fait breaker et a perdu le set. Mais il ne s’est pas effondré. Il est revenu au cinquième set, toujours avec la même inten­sité. Cela en dit long sur lui. Quant à Alcaraz, il savait exac­te­ment quand ça comp­tait le plus. Dans le super tie‐break, on le sentait : c’était le moment. Il a tout donné. Et c’est ce qui a fait la diffé­rence. Ce n’était pas seule­ment une finale ; c’était un rappel du chemin parcouru par le tennis. Et de l’im­por­tance qu’il revêt pour l’esprit. »