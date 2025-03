En confé­rence de presse après sa défaite contre Jack Draper en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, le 15 mars dernier, Carlos Alcaraz s’est exprimé avec beau­coup d’hon­nê­teté et de trans­pa­rence : « Je dis toujours que je dois me concen­trer sur moi‐même, sur mon propre jeu. Je pense qu’au­jourd’hui, j’étais plus préoc­cupé par son niveau, son jeu, que par moi‐même… Quand vous pensez plus à l’ad­ver­saire qu’à vous‐même, c’est un gros problème. C’est ce qui s’est passé. Depuis le début de la journée, depuis le matin, je pense à son jeu, parce qu’il est très dur, très solide, et je savais que ce serait un match très physique. »

Des propos relayés par Tennis365 qui ont visi­ble­ment surpris l’en­traî­neur fran­çais, Patrick Mouratoglou :

« C’était un choix de sa part de dire cela. Je ne sais pas si c’était une bonne chose ou non. Si cela l’aide à sortir de son système en le disant, en l’ad­met­tant, pour­quoi pas ? La plupart des autres joueurs ne le diraient pas, c’est son choix. Nous verrons comment il joue main­te­nant qu’il a dit cela. Nous verrons s’il ressent moins de pres­sion main­te­nant qu’il l’a dit, qu’il a admis sa faiblesse à ce moment‐là. Peut‐être que le fait qu’il l’ait verba­lisé lui mettra plus de pres­sion, nous verrons. C’est inha­bi­tuel d’en­tendre cela. »