Après s’être exprimé sur le cas de Rafael Nadal à six semaines du début de Roland‐Garros, Patrick Mouratoglou, toujours chez nos confrères d’Eurosport, a tenté d’ex­pli­quer l’éli­mi­na­tion précoce de Novak Djokovic sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo. Et d’après l’en­traî­neur fran­çais, cette défaite pour­rait bien être liée à un manque d’entraînement.

« Je ne suis pas inquiet pour lui. Il a fait la même chose l’année dernière, il est passé par là à Monte‐Carlo. Je pense que ces longues périodes sans match lui coûtent, alors que tout le monde est en confiance. Il vient d’ar­river, il n’a pas de réfé­rence. Et même en termes de moti­va­tion… Je ne suis pas dans sa poche, je ne sais pas comment il s’en­traîne. Mais je sais que lorsque vous savez que vous n’avez pas de tournoi pendant deux mois, il n’est pas facile d’aller s’en­traîner tous les jours. La récu­pé­ra­tion n’est pas facile. Je n’ai aucun doute sur son niveau de jeu dans les tour­nois du Grand Chelem. Après cela, le seul danger est que les jeunes joueurs progressent de plus en plus. Son niveau de jeu actuel est surtout la consé­quence de son absence à Indian Wells et Miami. »