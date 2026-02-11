Après avoir énervé Jo‐Wilfried Tsonga, poussé Rafael Nadal à réagir et taclé Boris Becker suite à ses propos concernant le niveau du Big 3 comparé à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Patrick Mouratoglou avait affirmé que Novak Djokovic n’était pas assez motivé pour remporter un 25e titre du Grand Chelem.
Dans un nouveau post Linkedln, l’entraîneur a approfondi sa réflexion sur la situation actuelle du Serbe de 38 ans.
« J’entends beaucoup de gens dire que si Novak Djokovic remporte un 25e Grand Chelem, il devrait arrêter. Je n’y crois pas une seconde. Pendant l’Open d’Australie, un journaliste a demandé à Novak s’il poursuivait désormais Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, après avoir poursuivi Roger Federer et Rafael Nadal. Novak a répondu calmement : ‘Je ne poursuis personne. Je crée ma propre histoire.’ Mais cette question l’a blessé. Profondément. Car voir Novak Djokovic comme quelqu’un qui poursuit les autres, au lieu d’être celui que tout le monde poursuit, touche son ego. Et quand on touche l’ego de Novak, quelque chose se réveille. On a pu le voir en demi‐finale contre Jannik Sinner. Novak a trouvé un moyen. Non pas parce qu’il était supérieur sur le plan tennis, mais parce que sur les points importants, il est redevenu Novak Djokovic. Ce match était une réponse. Puis vint la finale contre Carlos Alcaraz. Novak a perdu. Et non, ce n’était pas parce que son niveau de tennis avait baissé. Le seul véritable obstacle entre Novak Djokovic et les titres du Grand Chelem aujourd’hui est la motivation. Il a atteint le but de sa vie : devenir le plus grand de tous les temps. Une fois cette montagne gravie, sa motivation a naturellement baissé. Si la motivation revient demain, il peut encore rivaliser avec n’importe qui, à chaque fois. Physiquement, bien sûr, les choses sont différentes. Il ne récupère plus comme avant. Mais il est en forme. Il peut se préparer. Il peut gérer les matchs. Il peut encore atteindre les derniers tours des tournois du Grand Chelem et rivaliser. Ce qui n’a jamais changé, c’est que Novak Djokovic est le concurrent le plus fort mentalement de l’histoire du tennis. »
Publié le mercredi 11 février 2026 à 12:29