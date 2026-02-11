Après avoir énervé Jo‐Wilfried Tsonga, poussé Rafael Nadal à réagir et taclé Boris Becker suite à ses propos concer­nant le niveau du Big 3 comparé à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Patrick Mouratoglou avait affirmé que Novak Djokovic n’était pas assez motivé pour remporter un 25e titre du Grand Chelem.

Dans un nouveau post Linkedln, l’en­traî­neur a appro­fondi sa réflexion sur la situa­tion actuelle du Serbe de 38 ans.

« J’entends beau­coup de gens dire que si Novak Djokovic remporte un 25e Grand Chelem, il devrait arrêter. Je n’y crois pas une seconde. Pendant l’Open d’Australie, un jour­na­liste a demandé à Novak s’il pour­sui­vait désor­mais Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, après avoir pour­suivi Roger Federer et Rafael Nadal. Novak a répondu calme­ment : ‘Je ne pour­suis personne. Je crée ma propre histoire.’ Mais cette ques­tion l’a blessé. Profondément. Car voir Novak Djokovic comme quel­qu’un qui pour­suit les autres, au lieu d’être celui que tout le monde pour­suit, touche son ego. Et quand on touche l’ego de Novak, quelque chose se réveille. On a pu le voir en demi‐finale contre Jannik Sinner. Novak a trouvé un moyen. Non pas parce qu’il était supé­rieur sur le plan tennis, mais parce que sur les points impor­tants, il est rede­venu Novak Djokovic. Ce match était une réponse. Puis vint la finale contre Carlos Alcaraz. Novak a perdu. Et non, ce n’était pas parce que son niveau de tennis avait baissé. Le seul véri­table obstacle entre Novak Djokovic et les titres du Grand Chelem aujourd’hui est la moti­va­tion. Il a atteint le but de sa vie : devenir le plus grand de tous les temps. Une fois cette montagne gravie, sa moti­va­tion a natu­rel­le­ment baissé. Si la moti­va­tion revient demain, il peut encore riva­liser avec n’im­porte qui, à chaque fois. Physiquement, bien sûr, les choses sont diffé­rentes. Il ne récu­père plus comme avant. Mais il est en forme. Il peut se préparer. Il peut gérer les matchs. Il peut encore atteindre les derniers tours des tour­nois du Grand Chelem et riva­liser. Ce qui n’a jamais changé, c’est que Novak Djokovic est le concur­rent le plus fort menta­le­ment de l’his­toire du tennis. »