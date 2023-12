Dans une nouvelle vidéo publiée sur sa page Instagram, Patrick Mouratoglou a pris la défense des joueurs qui cassent régu­liè­re­ment des raquettes. Et ils sont assez nombreux.

« J’entends souvent qu’un joueur qui casse une raquette est faible menta­le­ment, parce qu’il ou elle ne peut pas garder ses nerfs. Ce n’est pas vrai du tout », a assuré l’en­traî­neur fran­çais avant d’ap­porter des argu­ments intéressants.

« Je pense que les joueurs qui disent regretter d’avoir cassé une raquette ne regrettent pas d’avoir gagné et estiment qu’ils devaient le faire. Briser la raquette, faire un mouve­ment avec beau­coup de puis­sance, peut faire dispa­raître le stress. Ou cela peut signi­fier que, dans une situa­tion où je suis sous pres­sion et où j’ai besoin d’uti­liser la colère pour combattre cette pres­sion, j’ap­porte de la colère. Ils aime­raient une autre solu­tion que de casser la raquette, cela coûte de l’argent, ce n’est pas une bonne image, ce n’est pas un bon exemple pour les enfants, mais ce sont d’énormes compé­ti­teurs, ils ont besoin de gagner. Ils savent que le public va se déchaîner contre eux et, d’une certaine manière, c’est ce qu’ils veulent incons­ciem­ment. Ils ont besoin d’être détestés pour élever leur niveau de jeu. Les joueurs qui se concentrent sur la victoire et unique­ment sur la victoire font toujours, consciem­ment ou incons­ciem­ment, ce qu’ils pensent être la bonne chose à faire pour gagner. »