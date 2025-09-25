AccueilATPMouratoglou : "La déclaration de Sinner après sa dernière défaite contre Alcaraz...
Mouratoglou : « La décla­ra­tion de Sinner après sa dernière défaite contre Alcaraz en dit long. Il est prêt à perdre aujourd’hui pour gagner demain, et c’est là le signe des plus grands »

« Je vais essayer, même si ça veut dire perdre certains matches, d’être un plus impré­vi­sible parce que je pense que c’est ce que je dois faire pour être un meilleur joueur », affir­mait Jannik Sinner après avoir concédé en finale de l’US Open une septième défaite lors de ses huit dernières confron­ta­tions avec Carlos Alcaraz.

Dans un nouveau post Linkedln, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a commenté cette décla­ra­tion de l’Italien. 

« Seriez‐vous prêt à perdre aujourd’hui… pour gagner demain ? Jannik Sinner l’est. Et c’est là le signe des plus grands. Après la finale de l’US Open contre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a admis : ‘Peut‐être même perdre quelques matchs, essayer d’être un peu plus impré­vi­sible en tant que joueur.’ Cette décla­ra­tion en dit long. Jannik a compris que s’il veut passer à l’étape suivante, il ne peut pas se contenter de s’ap­puyer sur ce qui fonc­tionne déjà. Même s’il remporte la grande majo­rité de ses matchs avec son jeu actuel, il sait qu’il doit apporter plus de variété, servir et volleyer, faire des amortis, changer de rythme, pour battre Carlos. Mais voici la clé : Ce sur quoi vous travaillez à l’en­traî­ne­ment ne suffit pas. Si vous ne l’ap­pli­quez pas en match, cela ne deviendra jamais automatique. »

Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 13:19

