« Je vais essayer, même si ça veut dire perdre certains matches, d’être un plus imprévisible parce que je pense que c’est ce que je dois faire pour être un meilleur joueur », affirmait Jannik Sinner après avoir concédé en finale de l’US Open une septième défaite lors de ses huit dernières confrontations avec Carlos Alcaraz.
Dans un nouveau post Linkedln, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou a commenté cette déclaration de l’Italien.
« Seriez‐vous prêt à perdre aujourd’hui… pour gagner demain ? Jannik Sinner l’est. Et c’est là le signe des plus grands. Après la finale de l’US Open contre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a admis : ‘Peut‐être même perdre quelques matchs, essayer d’être un peu plus imprévisible en tant que joueur.’ Cette déclaration en dit long. Jannik a compris que s’il veut passer à l’étape suivante, il ne peut pas se contenter de s’appuyer sur ce qui fonctionne déjà. Même s’il remporte la grande majorité de ses matchs avec son jeu actuel, il sait qu’il doit apporter plus de variété, servir et volleyer, faire des amortis, changer de rythme, pour battre Carlos. Mais voici la clé : Ce sur quoi vous travaillez à l’entraînement ne suffit pas. Si vous ne l’appliquez pas en match, cela ne deviendra jamais automatique. »
Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 13:19