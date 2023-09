Dans le dernier épisode de la série « L’Oeil du Coach » sur Tennis Majors, Patrick Mouratoglou relève les parti­cu­la­rités de chaque membre du Big 3 : Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Roger est proba­ble­ment celui qui aime le plus le tennis. Il respire le tennis, il vit le tennis et c’est pour cela qu’il jouait ce type de tennis. Rafa aime se battre, souf­frir, se battre du premier au dernier point. Novak veut se battre, il veut être meilleur, il a la volonté d’être meilleur que n’importe qui. Je pense qu’il est supé­rieur aux autres dans ce domaine. Il en veut plus, il est prêt à en faire plus. Il veut être au sommet du monde. »