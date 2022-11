Au cours d’une nouvelle vidéo sur sa page Instagram, Patrick Mouratoglou décrit l’état actuel du tennis avec enthou­siasme et exci­ta­tion en rappe­lant les forces en présence, qu’il divise en trois groupes : Djokovic et Nadal, la Next Gen et la « nouvelle » Next Gen.

« La géné­ra­tion de Medvedev, Tsitsipas, Rublev etc n’a pas eu de chance car ils ont dû affronter le grand Rafa et le grand Novak et ils ont perdu beau­coup contre eux, ce qui a nui à leur confiance. La jeune géné­ra­tion, Holger et Alcaraz, pour le moment, n’a pas eu à faire face à cela, donc ils ont toujours cette convic­tion qu’ils peuvent tout faire, ce qui est leur atout. Aucune géné­ra­tion n’a jamais réussi à détrôner Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, aucune. Ce sont les trois plus grands de tous les temps. Aujourd’hui, c’est un moment très inté­res­sant parce qu’ils ne sont pas aussi domi­nants, ils ne jouent pas autant de tour­nois et il y a une nouvelle géné­ra­tion qui arrive et une deuxième géné­ra­tion qui arrive. La nouvelle géné­ra­tion est celle des Medvedev, Tsitsipas, Rublev, etc., et la deuxième est celle des Holger, Carlos Alcaraz, Felix Auger‐Aliassime, Sinner, etc. Ce sont deux géné­ra­tions diffé­rentes qui vont s’af­fronter pendant de nombreuses années, essayer de remporter des Grands Chelems et ça rend la chose super exci­tante et inté­res­sante », a souligné le membre du team d’Holger Rune.