Après avoir agacé Jo‐Wilfried Tsonga, fait réagir Rafael Nadal, taclé Boris Becker et affirmé que Novak Djokovic manquait de motivation, Patrick Mouratoglou poursuit la diffusion de ses avis tranchés sur les réseaux sociaux.
Sur Linkedln, l’entraîneur français s’est cette fois penché sur ce qu’il considère comme la plus grande force de Carlos Alcaraz, devenu à 22 ans le plus jeune joueur de l’histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem.
« La plus grande arme de Carlos Alcaraz n’est pas l’un de ses coups ou son physique. C’est son mental. C’est ce qui a décidé de l’issue de la finale de l’Open d’Australie. Face à Novak Djokovic, après un premier set où Novak jouait à un niveau qui met généralement fin aux matchs, 99,9 % des joueurs auraient paniqué. Carlos ne l’a pas fait. Il n’a pas besoin de jouer à son meilleur niveau pour gagner. Il a besoin de croire qu’il existe une solution, même dans les pires situations. En regardant ce match, on pouvait le sentir. Novak joue un premier set presque parfait. Le genre de set qui met une pression énorme sur n’importe quel adversaire. Et pourtant, Carlos reste le même. Calme. Présent. Concentré. Une voix en lui lui dit : ‘Ne t’inquiète pas. Je trouverai une solution. Je finirai par gagner.’ Cette finale n’était pas vraiment une question de tennis. Il s’agissait de deux monstres mentaux qui s’affrontaient. De savoir qui abandonnerait le premier. Aucun des deux ne l’a fait. Mais à un moment donné, Novak l’a senti : ‘Il est toujours là. Il continue de me défier. À chaque point.’ Physiquement et mentalement, cela change tout. Au final, tout s’est joué sur la fraîcheur physique et Carlos en avait juste un peu plus. À 22 ans, devenir le plus jeune joueur de l’histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem ne me surprend pas. Il a le jeu. Il a le niveau. Et surtout, il a une force mentale qui le distingue déjà des autres. Carlos est un compétiteur incroyable qui trouve toujours des solutions dans les pires situations. C’est ce qui le rend vraiment spécial. »
Publié le lundi 9 février 2026 à 12:21