Alors que Rafael Nadal a publié ce vendredi une vidéo sur ses réseaux sociaux où on peut le voir servir sans aucune gêne physique malgré son forfait pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Patrick Mouratoglou s’est exprimé sur le cas du Majorquin.

D’après l’en­traî­neur trico­lore, si toute la prépa­ra­tion de Rafa est évidem­ment axée sur Roland‐Garros, il faudra néan­moins surveiller plusieurs points précis dans les semaines à venir afin de savoir réel­le­ment s’il est dans ses meilleures dispositions.

« Il sait que s’il y a un tournoi qu’il peut gagner, c’est celui‐ci, plus que tout autre. Donc tout son programme, tout ce qu’il a fait depuis l’Open d’Australie, son objectif numéro un est de gagner Roland Garros. Il sera donc prêt. Rafa est un joueur qui progresse match après match. Il a besoin de matchs. Plus il vieillit, moins il a besoin de matchs parce qu’il maîtrise de mieux en mieux son jeu. Le plus impor­tant pour lui sera le mouve­ment, car c’est la base de son jeu. À l’ori­gine, c’était un joueur qui défen­dait beau­coup, ce n’est plus le cas. Il a déve­loppé beau­coup d’armes. Mais le mouve­ment reste la base de son jeu. Rafa est un joueur qui, à son meilleur niveau, frappe 80 % de coups droits. Même si son revers s’est amélioré, c’est avec son coup droit qu’il impose sa loi. C’est son arme. Pour frapper 80 % de coups droits, il faut se déplacer incroya­ble­ment bien, surtout en fond de court. C’est donc la première chose à surveiller pour évaluer son niveau sur terre battue match après match, tournoi après tournoi jusqu’à Roland Garros », a déclaré le coach de Simona Halep sur son compte Instagram.