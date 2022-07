Après que Novak Djokovic ait dépassé Roger Federer et soit revenu à une unité de Rafael Nadal seule­ment au nombre de titres du Grand Chelem, Patrick Mouratoglou a décidé de faire le point sur la course au GOAT, « plus exci­tante que jamais » selon lui.

« Il est le plus jeune des trois et en ce moment il est en excel­lente condi­tion physique, il a donc la possi­bi­lité de jouer au plus haut niveau de la compé­ti­tion pendant encore quelques années. Cependant, il est possible qu’il ne puisse pas disputer les deux prochains tour­nois du Grand Chelem, ni l’US Open 2022 ni l’Open d’Australie 2023. Cela signifie que sa prochaine oppor­tu­nité de remporter un grand titre sera peut‐être dans la maison de Rafa Nadal à Roland Garros.…de 2023 », s’est inquiété l’en­traî­neur, qui a aussi calmé les tensions avec la famille Nadal.

Djokovic a en effet peu de chances de jouer l’US Open (29 août au 11 septembre) car les Etats‐Unis n’au­to­risent pas les personnes non‐vaccinées à péné­trer sur leur terri­toire. En revanche, l’Australie a levé les restrictions…Indéfiniment ou au moins jusqu’à février 2023 ? Telle est la question.