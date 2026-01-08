La passion que porte Patrick Mouratoglou au tennis est sans limites et son enga­ge­ment dans ce sport est total.

Fondateur de son académie qui est une réfé­rence dans le sud, acteur de l’évè­ne­men­tiel avec l’UTS, coach apprécié par l’en­semble des passionnés, Patrick est aussi devenu un « analyste » des perfor­mances des joueurs du circuit via les réseaux sociaux où son nombre d’abonnés confirme sa notoriété.

Concernant l’af­faire Tsonga, certains pensent que ses propos étaient là pour faire le buzz mais ce n’est pas forcé­ment le cas car il s’est déjà exprimé sur d’autres sujets sans épar­gner certains joueurs.

Ce qui est diffé­rent c’est que Jo, blessé, a décidé de riposter comme pour lui faire savoir que Patrick n’était pas la meilleure personne pour juger de ses perfor­mances passées.

C’est la première fois qu’un acteur majeur du tennis ose reca­drer « The Coach », main­te­nant tout le monde attend la réac­tion de Patrick pour savoir si cela va se terminer par une poignée de main ou par un nouvelle joute verbale via les réseaux…