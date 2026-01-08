La passion que porte Patrick Mouratoglou au tennis est sans limites et son engagement dans ce sport est total.
Fondateur de son académie qui est une référence dans le sud, acteur de l’évènementiel avec l’UTS, coach apprécié par l’ensemble des passionnés, Patrick est aussi devenu un « analyste » des performances des joueurs du circuit via les réseaux sociaux où son nombre d’abonnés confirme sa notoriété.
Concernant l’affaire Tsonga, certains pensent que ses propos étaient là pour faire le buzz mais ce n’est pas forcément le cas car il s’est déjà exprimé sur d’autres sujets sans épargner certains joueurs.
Ce qui est différent c’est que Jo, blessé, a décidé de riposter comme pour lui faire savoir que Patrick n’était pas la meilleure personne pour juger de ses performances passées.
C’est la première fois qu’un acteur majeur du tennis ose recadrer « The Coach », maintenant tout le monde attend la réaction de Patrick pour savoir si cela va se terminer par une poignée de main ou par un nouvelle joute verbale via les réseaux…
Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 10:45