Dans sa dernière vidéo publiée sur Instagram à propos du récent sacre de Carlos Alcaraz à l’US Open, Patrick Mouratoglou a estimé que le conflit qui opposait le joueur espagnol à son entraîneur, Juan Carlos Ferrero, concernant le temps libre, les avait aidés à mieux comprendre.
« Ils sont parvenus à un compromis. Carlos Alcaraz sait qu’il doit prendre très au sérieux son entraînement, ses matchs, tout. Il doit être professionnel s’il veut devenir ce qu’il peut devenir et exprimer son potentiel. Et je pense que Juan Carlos a également compris qu’il est jeune et qu’il a aussi besoin de temps libre et de profiter de la vie. Tout au long de l’US Open, on sentait qu’il était heureux d’avoir pu profiter de son temps libre. Et quand il est revenu, il était totalement concentré. Honnêtement, je n’ai jamais vu Carlos aussi concentré à chaque match pendant un Grand Chelem. Leur dispute a été bénéfique pour les deux. »
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 15:15