Dans sa dernière vidéo publiée sur Instagram à propos du récent sacre de Carlos Alcaraz à l’US Open, Patrick Mouratoglou a estimé que le conflit qui oppo­sait le joueur espa­gnol à son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, concer­nant le temps libre, les avait aidés à mieux comprendre.

« Ils sont parvenus à un compromis. Carlos Alcaraz sait qu’il doit prendre très au sérieux son entraî­ne­ment, ses matchs, tout. Il doit être profes­sionnel s’il veut devenir ce qu’il peut devenir et exprimer son poten­tiel. Et je pense que Juan Carlos a égale­ment compris qu’il est jeune et qu’il a aussi besoin de temps libre et de profiter de la vie. Tout au long de l’US Open, on sentait qu’il était heureux d’avoir pu profiter de son temps libre. Et quand il est revenu, il était tota­le­ment concentré. Honnêtement, je n’ai jamais vu Carlos aussi concentré à chaque match pendant un Grand Chelem. Leur dispute a été béné­fique pour les deux. »