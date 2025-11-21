Dans une publication sur son compte Linkedin, Patrick Mouratoglou est revenu sur les récents propos de Novak Djokovic concernant son fils, Stefan, et sa passion pour le tennis. Et après avoir donné un conseil à ce dernier, l’entraîneur français a expliqué pourquoi il était difficile pour un père d’être également coach de son enfant.
« C’est la mission de tous les parents. Car coacher, ce n’est pas « soutenir ». Coacher, c’est entrer soi‐même dans l’arène. La plupart des parents qui coachent leur enfant ne le font pas pour lui, mais parce qu’ils veulent faire partie de l’histoire. Mais ils ne sont pas formés pour cela. Ils n’ont pas la distance, l’expérience ou la séparation émotionnelle nécessaires. Novak le sait mieux que quiconque. Son père était extrêmement impliqué dans ses débuts. À un moment donné, Novak a dû lui dire : « S’il te plaît, éloigne‐toi. J’ai besoin de me construire en tant que personne. J’ai besoin de toi en tant que père, pas en tant que coach. Et c’est pourquoi cela peut devenir dangereux. Lorsqu’un joueur perd, ce qui arrive tout le temps, la négativité émotionnelle devient partagée. Il n’y a pas de tampon. Cela nuit à la relation au quotidien. Et le lien entre un parent et un enfant est infiniment plus important que n’importe quel résultat au tennis. »
Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 15:45