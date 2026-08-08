Les dates du tournoi de tennis des Jeux Olympiques ont été révélées récemment, et elles font énormément parler. Pour cause, celui‐ci débutera le 19 juillet 2028 à Los Angeles. Problème, la finale de Wimbledon aura lieu seulement trois jours avant.
Les cadors du circuit auront alors un temps de récupération très faible, en cas de beau parcours, pour préparer cette échéance dans la cité des Anges. Sur son compte Instagram, Patrick Mouratoglou a donné son avis sur la situation.
L’ancien coach de Serena Williams ne comprend pas la décision du CIO de ne pas programmer le tournoi, en deuxième semaine des Jeux, comme ce fut le cas à Paris ou Tokyo. Le Français évoque aussi un éventuel arbitrage des joueurs, entre disputer Wimbledon et les olympiades, même si cela reste hautement improbable.
« Le tournoi de tennis des Jeux Olympiques de 2028 débutera trois jours après la finale de Wimbledon. Et Sinner, Alcaraz, Novak ? S’ils sont en finale de Wimbledon, comment pourraient‐ils disputer un tournoi du Grand Chelem puis, trois jours plus tard, se retrouver à Los Angeles ? Quand on est un champion, il faut remporter une médaille d’or aux Jeux Olympiques. Cela fait partie de votre parcours. Vont‐ils dire : « D’accord, je vais renoncer à Wimbledon pour disputer les Jeux Olympiques » ? Personne ne fera ça. Je ne comprends pas comment ces gens peuvent envisager une telle chose. Ils pourraient, comme lors des éditions précédentes, programmer le tennis la deuxième semaine et laisser aux joueurs le temps de récupérer ».
Publié le samedi 8 août 2026 à 15:56