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Mouratoglou : « Le tournoi de tennis des Jeux Olympiques de 2028 débu­tera trois jours après la finale de Wimbledon. Sinner, Alcaraz et Djokovic vont ils dire : « D’accord, je vais renoncer à Wimbledon pour disputer les Jeux Olympiques » ? »

Par
Jean Muller
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Les dates du tournoi de tennis des Jeux Olympiques ont été révé­lées récem­ment, et elles font énor­mé­ment parler. Pour cause, celui‐ci débu­tera le 19 juillet 2028 à Los Angeles. Problème, la finale de Wimbledon aura lieu seule­ment trois jours avant.

Les cadors du circuit auront alors un temps de récu­pé­ra­tion très faible, en cas de beau parcours, pour préparer cette échéance dans la cité des Anges. Sur son compte Instagram, Patrick Mouratoglou a donné son avis sur la situation. 

L’ancien coach de Serena Williams ne comprend pas la déci­sion du CIO de ne pas programmer le tournoi, en deuxième semaine des Jeux, comme ce fut le cas à Paris ou Tokyo. Le Français évoque aussi un éven­tuel arbi­trage des joueurs, entre disputer Wimbledon et les olym­piades, même si cela reste haute­ment improbable.

« Le tournoi de tennis des Jeux Olympiques de 2028 débu­tera trois jours après la finale de Wimbledon. Et Sinner, Alcaraz, Novak ? S’ils sont en finale de Wimbledon, comment pourraient‐ils disputer un tournoi du Grand Chelem puis, trois jours plus tard, se retrouver à Los Angeles ? Quand on est un cham­pion, il faut remporter une médaille d’or aux Jeux Olympiques. Cela fait partie de votre parcours. Vont‐ils dire : « D’accord, je vais renoncer à Wimbledon pour disputer les Jeux Olympiques » ? Personne ne fera ça. Je ne comprends pas comment ces gens peuvent envi­sager une telle chose. Ils pour­raient, comme lors des éditions précé­dentes, programmer le tennis la deuxième semaine et laisser aux joueurs le temps de récupérer ».

Publié le samedi 8 août 2026 à 15:56

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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