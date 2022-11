Alors que Novak Djokovic a été offi­ciel­le­ment auto­risé par le gouver­ne­ment austra­lien à voyager sur le terri­toire en janvier prochain et donc à parti­ciper à l’Open d’Australie, Patrick Mouratoglou, en grand fan du Serbe, s’est réjoui de cette nouvelle et voit même très grand pour lui.

« Donc, si Djokovic joue trois ou quatre ans de plus et qu’il est capable de gagner deux ou trois Grands Chelems par saison, il peut remporter entre trois et dix Grands Chelems supplé­men­taires. Pouvez‐vous imaginer ? C’est incroyable. Et la vraie ques­tion est de savoir combien de temps il va jouer contre Nadal, ce qui est une grande ques­tion, et si la moins jeune géné­ra­tion, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, et Zverev et la nouvelle géné­ra­tion, Alcaraz, Holger Rune et Sinner, seront capables de gagner des Grands Chelems et d’empêcher Novak d’en gagner 2 ou 3 par an ? Ce sont les ques­tions qui sont si inté­res­santes à l’avenir et main­te­nant parce que Novak peut jouer l’Open d’Australie, nous sommes si excités d’en être témoins. »