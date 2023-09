Lors du dernier épisode de la série « Eye of the coach » sur Tennis Majors, Patrick Mouratoglou a relevé les plus grandes forces de Novak Djokovic, vain­queur il y a une dizaine de jours d’un 24 titre du Grand Chelem, à 36 ans.

« Je pense que lorsque Novak avait 12 ou 13 tour­nois du Grand Chelem, j’ai dit qu’il gagne­rait le plus grand nombre de tour­nois. Il était déjà domi­nant. À l’époque, je pensais qu’il était supé­rieur. Je savais que son corps était en parfaite forme. Le jeu de Novak n’est pas doulou­reux pour le corps, c’est l’ath­lète parfait pour le tennis. C’est aussi un conqué­rant et un domi­na­teur. Il aime prouver aux gens qu’ils ont tort », a souligné l’en­traî­neur français.