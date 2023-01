Patrick Mouratoglou ne manque jamais une occa­sion d’en­censer ou de défendre Novak Djokovic. Même quand il n’y en a pas spécia­le­ment. Au cours d’une vidéo postée sur ses réseaux sociaux ce vendredi, l’en­traî­neur fran­çais raconte l’ar­rivée sur le circuit du Serbe, qui avait la ferme inten­tion de renverser l’ordre établi et qui ne l’a pas caché.

« Je raconte toujours cette histoire : lorsque Roger et Rafa domi­naient outra­geu­se­ment le circuit masculin, j’ai eu des discus­sions avec la plupart des Top 10 et ils me disaient qu’il était impos­sible de gagner un Grand Chelem, dans leur esprit. Puis un jeune homme, 19 ans, est soudai­ne­ment sorti et a dit publi­que­ment, ‘Je vais les battre.’ Et ce gars était Novak Djokovic. Le monde du tennis disait : ‘Quelle honte, comment ce gars peut‐il être aussi arro­gant ?’ et d’autres choses du genre. Ce n’est pas de l’ar­ro­gance, c’est de la confiance, et il l’a fait. Pas parce qu’il l’a dit, mais parce qu’il y croyait profon­dé­ment », a raconté Mouratoglou.

