Récemment invité par nos confrères italiens de SuperTennis TV, Patrick Mouratoglou a été invité à réagir à l’élimination précoce de Carlos Alcaraz sur le Masters 1000 de Miami, battu par Sebastian Korda au troisième tour.
Pour l’entraîneur français, l’Espagnol serait tellement au dessus de certains adversaires qu’il perdrait sa concentration et subirait une forme de lassitude.
Patrick Mouratoglou, storico coach, fra gli altri, di Serena Williams, ha un’opinione scomoda su Carlos Alcaraz 😬— SuperTennis TV (@SuperTennisTv) March 24, 2026
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« J’ai l’impression qu’Alcaraz s’ennuie. Il a déjà remporté sept tournois du Grand Chelem, et c’est comme s’il n’était pas vraiment intéressé par les tournois 1000, puisqu’il en a déjà gagné tant. J’ai le sentiment que cela va lui poser problème dans les années à venir. Beaucoup disent qu’il ne joue même pas très bien lors des premiers tours des tournois du Grand Chelem : c’est vrai, parce qu’il s’ennuie ! Le fait est qu’il risque fort de perdre sa concentration lorsque le match est trop facile, car il sait qu’il peut revenir à tout moment. Peut‐être n’en est‐il pas conscient. Il ne se dit pas : « Je m’en fiche ». Il accepte simplement d’avoir quelques moments de flottement. Et cela représente un danger pour lui. »
Publié le mardi 24 mars 2026 à 16:20