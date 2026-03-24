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Mouratoglou met sérieu­se­ment en garde Carlos Alcaraz : « J’ai le senti­ment que cela va lui poser problème dans les années à venir. C’est un danger pour lui »

Par
Thomas S
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF -

Récemment invité par nos confrères italiens de SuperTennis TV, Patrick Mouratoglou a été invité à réagir à l’éli­mi­na­tion précoce de Carlos Alcaraz sur le Masters 1000 de Miami, battu par Sebastian Korda au troi­sième tour.

Pour l’en­traî­neur fran­çais, l’Espagnol serait telle­ment au dessus de certains adver­saires qu’il perdrait sa concen­tra­tion et subi­rait une forme de lassitude. 

« J’ai l’im­pres­sion qu’Alcaraz s’en­nuie. Il a déjà remporté sept tour­nois du Grand Chelem, et c’est comme s’il n’était pas vrai­ment inté­ressé par les tour­nois 1000, puis­qu’il en a déjà gagné tant. J’ai le senti­ment que cela va lui poser problème dans les années à venir. Beaucoup disent qu’il ne joue même pas très bien lors des premiers tours des tour­nois du Grand Chelem : c’est vrai, parce qu’il s’en­nuie ! Le fait est qu’il risque fort de perdre sa concen­tra­tion lorsque le match est trop facile, car il sait qu’il peut revenir à tout moment. Peut‐être n’en est‐il pas conscient. Il ne se dit pas : « Je m’en fiche ». Il accepte simple­ment d’avoir quelques moments de flot­te­ment. Et cela repré­sente un danger pour lui. »

Publié le mardi 24 mars 2026 à 16:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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