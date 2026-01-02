« Quand j’ai commencé, je m’entraînais avec Federer. Mais après un an ou deux, il a arrêté ; il ne voulait plus s’entraîner avec moi », racon­tait récem­ment Andy Murray, retraité des courts depuis environ un an et demi.

Dans une vidéo postée sur Instagram, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a commenté cette décla­ra­tion de l’an­cien numéro 1 mondial.

« Andy Murray ne compre­nait pas pour­quoi Roger avait arrêté de s’en­traîner avec lui. J’ai une expli­ca­tion. Tous les joueurs qui sont au sommet de leur art aiment connaître les jeunes joueurs promet­teurs, c’est pour­quoi ils aiment jouer avec eux au début, quand ils savent qu’ils ne peuvent pas encore les battre, afin de voir leur niveau et leurs faiblesses. Une fois qu’ils deviennent vrai­ment bons, ils ne veulent plus s’en­traîner avec eux, car ils ne veulent pas se retrouver dans une situa­tion où ils commencent à perdre à l’en­traî­ne­ment, et ils ne veulent pas montrer leurs propres faiblesses, voilà tout. Je sais qu’Alcaraz et Sinner s’en­traînent souvent ensemble, mais la situa­tion est diffé­rente. Aucun des deux n’a de faiblesse. C’est ça le problème. »