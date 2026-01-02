« Quand j’ai commencé, je m’entraînais avec Federer. Mais après un an ou deux, il a arrêté ; il ne voulait plus s’entraîner avec moi », racontait récemment Andy Murray, retraité des courts depuis environ un an et demi.
Dans une vidéo postée sur Instagram, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou a commenté cette déclaration de l’ancien numéro 1 mondial.
« Andy Murray ne comprenait pas pourquoi Roger avait arrêté de s’entraîner avec lui. J’ai une explication. Tous les joueurs qui sont au sommet de leur art aiment connaître les jeunes joueurs prometteurs, c’est pourquoi ils aiment jouer avec eux au début, quand ils savent qu’ils ne peuvent pas encore les battre, afin de voir leur niveau et leurs faiblesses. Une fois qu’ils deviennent vraiment bons, ils ne veulent plus s’entraîner avec eux, car ils ne veulent pas se retrouver dans une situation où ils commencent à perdre à l’entraînement, et ils ne veulent pas montrer leurs propres faiblesses, voilà tout. Je sais qu’Alcaraz et Sinner s’entraînent souvent ensemble, mais la situation est différente. Aucun des deux n’a de faiblesse. C’est ça le problème. »
