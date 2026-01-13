Patrick Mouratoglou et Jo‐Wilfried Tsonga ont décidé de se livrer une petite guéguerre sur les réseaux sociaux depuis que le second a déclaré en octobre dernier qu’il « aurait aimé voir Alcaraz gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au 3e tour, Murray en huitièmes, Djokovic en quarts, Federer en demies et Nadal en finale », sous‐entendant que le niveau du Top 10 actuel était infé­rieur à celui de son époque.

Après la réponse de l’en­traî­neur fran­çais expli­quant que « Jo n’au­rait pas battu régu­liè­re­ment des joueurs comme Draper, Rune ou Shelton » et que le prime du Manceau « avait seule­ment duré une saison », le ton est sérieu­se­ment monté avec un message vidéo cinglant publié par ce dernier dans lequel il explique notam­ment que Patrick ne sait pas ce que c’est d’être un joueur de haut niveau.

Depuis, Mouratoglou, toujours pas l’in­ter­mé­diaire de son compte Instagram, a décidé de répondre sur le fond sans jamais nommer Tsonga.

« Au fait, j’ai des statis­tiques inté­res­santes à ce sujet. En 15 ans, seuls quatre joueurs ont remporté un Grand Chelem en battant deux joueurs du Big Three. Seulement quatre joueurs diffé­rents. Même Roger Federer n’a jamais remporté un Grand Chelem en battant Nadal et Djokovic. Cela ne s’est jamais produit. Une fois, c’était Novak Djokovic, une fois, c’était Rafael Nadal. Et lorsque ces deux joueurs l’ont fait, ils ont certes battu deux membres du Big Three, mais tout au long du tournoi, ils n’ont battu aucun joueur du top 10. Ce n’était donc pas si diffi­cile à l’époque, et si ces joueurs, ces trois grands, ont remporté autant de tour­nois du Grand Chelem sans avoir à affronter le top 10, c’est proba­ble­ment parce que ces joueurs ont perdu avant de les affronter. Donc, dire que ces joueurs étaient telle­ment meilleurs que les joueurs actuels n’a pas vrai­ment de sens. Tout au long de l’his­toire, le tennis a toujours progressé, et la géné­ra­tion actuelle est toujours meilleure que la géné­ra­tion précé­dente. Il serait très étrange que le top 10 actuel ne soit pas aussi bon que le top 10 d’il y a dix ans, cela n’a pas vrai­ment de sens, donc ce n’est proba­ble­ment pas vrai. »