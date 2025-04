S’il souhaite révo­lu­tionner le tennis en chan­geant notam­ment quelques codes et règles de notre sport, Patrick Mouratoglou pense que la relève est assurée pour l’après‐Big 3. C’est qu’il a expliqué lors de son inter­view accordée à Eurosport.

« Sur l’as­pect pure­ment du jeu, je trouve qu’il y a beau­coup de gens qui sont très néga­tifs. On était très néga­tifs en disant : ‘après Federer, Nadal et Djokovic, ça va être horrible, etc. On ne trou­vera jamais des joueurs comme on en a connu.’ Peut‐être pas, mais on connaîtra d’autres joueurs avec d’autres person­na­lités, avec d’autres jeux. Récemment, j’en­ten­dais encore que main­te­nant, les joueurs frap­paient toutes les balles, dans tous les sens… C’est complè­te­ment faux. Alcaraz est un joueur qui a dans sa palette autant que Federer, sans aucun doute. Oui, Sinner a un jeu un petit peu stéréo­typé. Mais ce qu’il fait, il le fait telle­ment bien que c’est le meilleur joueur du monde aujourd’hui. Je trouve qu’il y a beau­coup de diver­sité et c’est très exci­tant. Les joueurs jouent de mieux en mieux, frappent de plus en plus fort, ratent de moins en moins, sont de plus en plus affûtés… C’est normal, c’est l’évo­lu­tion d’un sport, de tous les sports, d’ailleurs, vers la professionnalisation. »