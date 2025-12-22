Dans une vidéo postée sur Instagram, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou a expliqué à quel point il aimait suivre la rivalité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, en insistant sur leur performance historique en 2025.
« Quelle rivalité, parce que ces gars sont si proches, parce qu’ils sont si dominants, parce qu’ils jouent un tennis incroyable. Nous avons de la chance d’avoir ces deux joueurs. Bien sûr, nous nous souvenons du trio composé de Novak, Roger et Rafa. Cette fois‐ci, il s’agit d’un duo, mais ce qu’ils ont accompli cette année, et c’est ce dont je veux parler, est incroyable. Ils sont devenus les premiers joueurs à se rencontrer lors de trois finales de tournois du Grand Chelem consécutives au cours de la même saison. Cela ne s’était tout simplement jamais produit dans l’histoire de notre sport. Roland‐Garros, Wimbledon, l’US Open, et en plus de cela, ils ont disputé la finale du Masters. »
Publié le lundi 22 décembre 2025 à 08:56