Dans une vidéo postée sur Instagram, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a expliqué à quel point il aimait suivre la riva­lité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, en insis­tant sur leur perfor­mance histo­rique en 2025.

« Quelle riva­lité, parce que ces gars sont si proches, parce qu’ils sont si domi­nants, parce qu’ils jouent un tennis incroyable. Nous avons de la chance d’avoir ces deux joueurs. Bien sûr, nous nous souve­nons du trio composé de Novak, Roger et Rafa. Cette fois‐ci, il s’agit d’un duo, mais ce qu’ils ont accompli cette année, et c’est ce dont je veux parler, est incroyable. Ils sont devenus les premiers joueurs à se rencon­trer lors de trois finales de tour­nois du Grand Chelem consé­cu­tives au cours de la même saison. Cela ne s’était tout simple­ment jamais produit dans l’his­toire de notre sport. Roland‐Garros, Wimbledon, l’US Open, et en plus de cela, ils ont disputé la finale du Masters. »