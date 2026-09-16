Patrick Mouratoglou, de nouveau aux côtés de Stefanos Tsitsipas, qui vient de réaliser l’un des meilleurs US Open de sa carrière, n’a pas tardé à réagir aux récentes déclarations de Carlos Alcaraz dans une publication sur son compte LinkedIn. L’Espagnol expliquait vouloir, à l’avenir, s’accorder de longues périodes de repos afin de préserver son amour du jeu et sa motivation.
Une stratégie qui ne convainc pas totalement l’entraîneur français. Selon lui, à 23 ans, Alcaraz doit encore beaucoup jouer pour continuer à progresser, mais également pour arriver avec suffisamment de rythme et de préparation lors des grands rendez‐vous.
« Carlos a dit qu’il y avait trop de tournois et qu’il voulait se concentrer sur les plus importants. Il a 23 ans. À cet âge‐là, on joue. Il y a des moments où il n’en a pas envie, je peux le comprendre, et c’est important qu’il trouve une solution à cela, car Carlos est Carlos lorsqu’il est inspiré. Lorsqu’il l’est, il est probablement le meilleur joueur du monde, et cette flamme doit rester allumée pendant toute la saison. Mais il a également besoin de matchs pour continuer à développer son tennis et arriver physiquement prêt pour un Grand Chelem, ce qu’il n’a pas pu faire ici. Il lui en faut suffisamment pour être prêt, mais pas trop pour ne pas arriver épuisé. Cet équilibre est délicat et c’est à lui de le trouver » a déclaré le coach Français.
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 16:44