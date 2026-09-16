Patrick Mouratoglou, de nouveau aux côtés de Stefanos Tsitsipas, qui vient de réaliser l’un des meilleurs US Open de sa carrière, n’a pas tardé à réagir aux récentes décla­ra­tions de Carlos Alcaraz dans une publi­ca­tion sur son compte LinkedIn. L’Espagnol expli­quait vouloir, à l’avenir, s’accorder de longues périodes de repos afin de préserver son amour du jeu et sa motivation.

Une stra­tégie qui ne convainc pas tota­le­ment l’entraîneur fran­çais. Selon lui, à 23 ans, Alcaraz doit encore beau­coup jouer pour conti­nuer à progresser, mais égale­ment pour arriver avec suffi­sam­ment de rythme et de prépa­ra­tion lors des grands rendez‐vous.

« Carlos a dit qu’il y avait trop de tour­nois et qu’il voulait se concen­trer sur les plus impor­tants. Il a 23 ans. À cet âge‐là, on joue. Il y a des moments où il n’en a pas envie, je peux le comprendre, et c’est impor­tant qu’il trouve une solu­tion à cela, car Carlos est Carlos lorsqu’il est inspiré. Lorsqu’il l’est, il est proba­ble­ment le meilleur joueur du monde, et cette flamme doit rester allumée pendant toute la saison. Mais il a égale­ment besoin de matchs pour conti­nuer à déve­lopper son tennis et arriver physi­que­ment prêt pour un Grand Chelem, ce qu’il n’a pas pu faire ici. Il lui en faut suffi­sam­ment pour être prêt, mais pas trop pour ne pas arriver épuisé. Cet équi­libre est délicat et c’est à lui de le trouver » a déclaré le coach Français.