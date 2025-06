Lors de sa confé­rence de presse après son hommage à Roland‐Garros, Rafael Nadal a expliqué que ce sont les victoires qui lui ont le plus appris et pas les défaites. Une affir­ma­tion que ne valide pas du tout Patrick Mouratoglou.

« Je pense exac­te­ment le contraire. Il n’est pas surpre­nant pour moi qu’il prenne très mal les défaites, c’était évident, et je pense qu’il faut le faire. Il ne faut pas accepter de perdre. C’est l’une des marques des cham­pions, vous refusez de perdre. Ce qu’il veut proba­ble­ment dire, c’est que la victoire lui a apporté beau­coup de confiance, ce dont il avait besoin pour être perfor­mant. C’est pour­quoi il est impor­tant de toujours avoir un bon équi­libre entre les victoires et les défaites, et d’avoir beau­coup plus de victoires que de défaites, parce que si c’est l’in­verse, votre confiance diminue ».