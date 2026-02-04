Patrick Mouratoglou persiste et signe.
Malgré son profond désaccord avec Jo‐Wilfried Tsonga, l’entraîneur français n’a pas hésité à en remettre une couche avec un nouvel avis tranché, qui risque encore de faire beaucoup de bruit.
« Penser qu’Alcaraz et Sinner ne sont pas meilleurs que les trois grands simplement parce que Novak a battu Sinner à l’Open d’Australie est une vision à court terme. Un seul match ne suffit pas pour tirer des conclusions. La victoire de Djokovic sur Sinner en demi‐finale de l’Open d’Australie signifie que le Big 3 joue mieux au tennis qu’Alcaraz et Sinner. C’est une vision très réductrice. Je m’explique. Tout d’abord, vous prenez un match et vous en faites une règle. N’oubliez pas que Sinner avait remporté ses cinq derniers duels contre Djokovic. Un seul match ne me fera pas changer d’avis sur ce que j’ai vu au cours des deux ou trois dernières années. Jannik se déplace plus vite, frappe plus fort, prend la balle plus tôt et sert mieux que Novak. Mais Novak est le joueur de tennis le plus fort mentalement de l’histoire, et c’est ce qui a fait la différence. C’est ce qui a fait toute sa carrière. Sinner a remporté 12 points de plus que Novak tout au long du match, mais il a perdu parce que Novak a remporté les points importants, ceux qui comptaient le plus. Novak n’est pas un meilleur joueur de tennis que Sinner, mais il est le plus grand compétiteur de l’histoire, et il a été meilleur que Jannik Sinner lors de ce match. »
Publié le mercredi 4 février 2026 à 18:54