Patrick Mouratoglou persiste et signe.

Malgré son profond désac­cord avec Jo‐Wilfried Tsonga, l’entraîneur fran­çais n’a pas hésité à en remettre une couche avec un nouvel avis tranché, qui risque encore de faire beau­coup de bruit.

« Penser qu’Alcaraz et Sinner ne sont pas meilleurs que les trois grands simple­ment parce que Novak a battu Sinner à l’Open d’Australie est une vision à court terme. Un seul match ne suffit pas pour tirer des conclu­sions. La victoire de Djokovic sur Sinner en demi‐finale de l’Open d’Australie signifie que le Big 3 joue mieux au tennis qu’Alcaraz et Sinner. C’est une vision très réduc­trice. Je m’ex­plique. Tout d’abord, vous prenez un match et vous en faites une règle. N’oubliez pas que Sinner avait remporté ses cinq derniers duels contre Djokovic. Un seul match ne me fera pas changer d’avis sur ce que j’ai vu au cours des deux ou trois dernières années. Jannik se déplace plus vite, frappe plus fort, prend la balle plus tôt et sert mieux que Novak. Mais Novak est le joueur de tennis le plus fort menta­le­ment de l’his­toire, et c’est ce qui a fait la diffé­rence. C’est ce qui a fait toute sa carrière. Sinner a remporté 12 points de plus que Novak tout au long du match, mais il a perdu parce que Novak a remporté les points impor­tants, ceux qui comp­taient le plus. Novak n’est pas un meilleur joueur de tennis que Sinner, mais il est le plus grand compé­ti­teur de l’his­toire, et il a été meilleur que Jannik Sinner lors de ce match. »