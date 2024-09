« Après son récent match de Coupe Davis, Alcaraz a admis : ‘J’essaie de ne pas faire les mêmes erreurs sur mon niveau et sur le côté mental ici. ’ Cela reflète exac­te­ment ce que j’ai mis en évidence après l’US Open. Sa défaite n’était pas surpre­nante – c’était une ques­tion de fatigue mentale. Dans cette vidéo, je discute de ce que son équipe peut faire pour l’aider à mieux gérer cela en progres­sant », a expliqué l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou avant de déve­lopper sa réflexion.

« Il a tout mis sur la table, menta­le­ment, émotion­nel­le­ment, physi­que­ment et sur le plan du tennis, pour les gagner, parce que cela a beau­coup compté. Et quand ça compte autant pour vous, émotion­nel­le­ment, c’est épui­sant. Il était épuisé, menta­le­ment épuisé. Il est très, très émotif. Nous l’avons déjà vu avoir des crampes à plusieurs reprises. Si vous regardez Roger, Rafa et Novak, les avez‐vous vus avoir des crampes une fois dans un match ? Pendant toute leur carrière ? Il a déjà eu des crampes de nombreuses fois, seule­ment à 20 ans. C’est un joueur émotif. Je pense donc qu’en sachant cela, à l’avenir, ils devront penser à un calen­drier où il aura suffi­sam­ment de repos – de repos mental, pas de repos physique – de repos mental. Je pense que c’est très impor­tant pour son avenir »

Juan Carlos Ferrero, coach d’Alcaraz, sait ce qu’il lui reste à faire !